РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 мар. В подмосковном Подольске подрядчик отстает от установленных сроков по строительству школы на улице Революции в микрорайоне Климовск, ему поручили ликвидировать отставание до конца апреля, сообщил глава Подольска Николай Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Провел совещание с руководителями стройкомплекса администрации Петром Гапоновым, Сергеем Цаплинским и гендиректором строительной компании «Триумф» Иваном Бузикевичем в порядке контроля хода исполнения мероприятий по строительству общеобразовательной школы на улице Революции в микрорайоне Климовск. Его необходимо завершить в IV квартале 2019 года, а с января 2020 года ввести долгожданный объект в эксплуатацию. Ранее допущенное отставание от установленных сроков подрядчику поручено ликвидировать до конца апреля», – написал Пестов.

Он также добавил, что школа будет представлять П-образное здание, трехэтажная центральная часть будет с общешкольными помещениями, боковые четырехэтажные крылья – с учебными кабинетами. В отдельные блоки выделят учебные помещения начальных классов и средней школы, в здании будет библиотека на 300 мест с IT-зоной, два спортивных зала для начальной (9 на 18 метров) и средней школ (18 на 30 метров), актовый зал на 300 мест и столовая полного цикла на 300 мест.

Блочно-модульная котельная расчетной мощностью 2,2 мегаватта будет снабжать теплом и горячим водоснабжением здание школы. Работа котельной предусматривается в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

В физкультурно-спортивную зону войдет стадион с футбольным полем и трибунами, площадки для игры в баскетбол, волейбол, занятий гимнастикой, прыжков в длину, круговая и прямая стометровые беговые четырехполосные дорожки. В зоне отдыха и подвижных игр разместят две площадки с теневыми навесами и шесть игровых площадок с малыми архитектурными формами.

Вокруг здания запроектированы проезды с асфальтобетонным покрытием и частично с покрытием из тротуарной плитки, допускающей проезд пожарных машин, а также тротуары. Территория школы будет максимально озеленена.

Общая площадь здания школы составит 13 630 квадратных метров, площадь земельного участка – 2,4 гектара. Строительство ведется на основании разработанного и утвержденного генподрядчиком и заказчиком графика производства работ, который является неотъемлемой частью муниципального контракта.

Срок выполнения строительных работ составляет 15 месяцев, дата завершения контракта – конец 2019 года.