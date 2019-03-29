РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 мар. В подмосковном Подольске четыре территориально обособленных структурных подразделения МФЦ будут работать по новому графику, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 апреля 2019 года четыре дополнительных пункта приема документов МФЦ будут работать по новому графику. Понедельник – выходной, вторник – с 11:00 до 20:00, среда – с 9:00 до 18:00, четверг – с 11:00 до 20:00, пятница – с 9:00 до 18:00, суббота – с 9:00 до 16:45, воскресенье – выходной», – говорится в сообщении.

По новому графику будут работать подразделения в Подольске на Армейском проезде, 3; улица Северная, 4/14; улица Большая Серпуховская, 40/1; проспект Ленина, 10.