РИАМО – 29 мар. К 210-летию со дня рождения писателя Николая Гоголя историко-художественный музей в Серпухове подготовил большой выставочный проект «Гоголь. Загадки гения», став главной музейной площадкой празднования юбилея писателя в Московском регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Проект подготовлен при поддержке Минкультуры Московской области, при участии фондов Государственного исторического музея, Государственной Третьяковской галереи, музея Большого театра, Дома Гоголя на Никитском бульваре, Музея имени Бахрушина, музея кино и студии «Союзмультфильм», а также других музеев и частных коллекций.

«Выставочное пространство построено по законам сценографии и представляет своего рода спектакль о загадочной личности писателя через его творчество. Главные действующие лица – герои и персонажи произведений Гоголя, сошедшие с книжных страниц, телевизионных экранов и с театральной сцены. Большую роль сыграют и личные вещи Николая Васильевича, которые хранят другую память и более интимные истории – о родовом доме, семье, личных переживаниях и расстройствах, о душевных исканиях и метаниях», – отмечается в сообщении.

Проект представляет, найденный Гоголем, баланс между темным и светлым, в котором таятся разгадки личности писателя.

На выставке можно увидеть перо Гоголя, которым он делал последние правки ко второму тому «Мертвых душ», молитву, сочиненную перед поездкой в Палестину, письма матери, эскизы к картине Александра Иванова «Явление Христа народу», портреты Гоголя, выполненные разными художниками, можно услышать оперу, увидеть классику книжной иллюстрации, посмотреть спектакль и погрузиться в отечественный кинематограф и анимацию по мотивам произведений мастера.

В планах насыщенная параллельная программа: в рамках выставочного проекта «Гоголь. Загадки гения» в музее планируется представить телевизионное событие этого года – сериал «Гоголь», спектакли, театрализованные экскурсии в формате иммерсивного шоу, встречи с актерами театра, представителями съемочной группы, музыкальные концерты, авторские лекции о жизни и творчестве Гоголя и квесты для детей и взрослых.

«В разработке – мобильное приложение с дополненной реальностью для мобильных телефонов и планшетов «Мистический дневник Гоголя» с электронной библиотекой, возможностью скачивания/чтения/прослушивания книг, видеомост – родовой дом Гоголя, мультфильм, видеоархив спектаклей, «ожившая картина» – все это в одном мистическом проекте Серпуховского музея», – подчеркивается в материале.

Загадка личности и творчества Гоголя позволяет задавать вопросы, но не предлагать готовые ответы.

Выставка даст уникальную возможность в юбилейный год погрузиться в тайны классика мировой литературы – «самого необычного поэта и прозаика, каких когда-либо рождала Россия».