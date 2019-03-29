РИАМО - 29 мар. На территории Подмосковья проживает более 5 тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной войны, почти 8 тысяч бывших несовершеннолетних узников фашизма и свыше 48 тысяч тружеников тыла, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«На 1 января 2019 года в Московской области насчитывалось 5098 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 1106 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 48211 тружеников тыла, 7880 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 16281 вдова (вдовец) участников Великой Отечественной войны», - сказала Фаевская.

Она отметила, что для этих граждан на федеральном уровне установлены ежемесячные денежные выплаты и компенсации, набор социальных услуг, компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.

«Дополнительно за счет средств областного бюджета в зависимости от категории льготника может быть компенсирована оплата ЖКУ, предоставлены доплаты к пенсии или мобильные телефоны с ежемесячной оплатой услуг, бесплатные лекарства, ежегодная матпомощь к памятным датам, бесплатный проезд в общественном транспорте Московской области и Москвы, бесплатные услуги в учреждениях социального обслуживания», - добавила Фаевская.

По ее словам, в Подмосковье продолжают проверять социально-бытовые условия жизни ветеранов.

«В 2018 году помощь оказали 5022 нуждающимся ветеранам, из них 216 человек обеспечили необходимой бытовой техникой, 4806 ветеранам оказали материальную помощь на общую сумму 34,8 миллиона рублей», - сказала министр.

В 2017 году капитальный ремонт сделали в 69 жилых помещениях инвалидов и участников Великой Отечественной войны, в 2018 году - в 10 помещениях. Данная работа продолжается и в 2019 году.