РИАМО – 29 мар. Московское УФАС России оштрафовало компанию «ВымпелКом», предоставляющую услуги под брендом «Билайн», за непредставление запрашиваемых сведений в антимонопольный орган, размер наложенного штрафа составил 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Ранее ведомство запросило у «Билайна» информацию по факту распространения рекламы без согласия абонента.

«В течение пяти дней оператор должен был подтвердить, что абонент действительно является пользователем «Билайна», предоставить данные об отправителе, согласие абонента на получение звонка, а также наличие или отсутствие договора на распространение рекламы, участником которого является «Билайн», – отмечается в сообщении.

До начала проведения административного расследования представители мобильного оператора не передали никаких сведений и ходатайств о продлении срока предоставления запрашиваемой информации.

«Уже после возбуждения дела об административном производстве «Билайн» представил в управление запрашиваемые документы. По мнению оператора, так он выполнил свое обязательство до момента составления протокола и факт административного правонарушения теперь отсутствует», – уточняется в материале.

В сообщении отмечается, что действия «Билайна» существенно затянули процесс рассмотрения дела.

«Регулятор уже выявил административное нарушение, а значит просроченное предоставление запрашиваемых сведений не является основанием для переквалификации дела или полного освобождения от ответственности. Теперь «Билайн» обязан оплатить штраф в течении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу», – заключается в сообщении.