РИАМО – 29 мар. Московское УФАС России оштрафовало компанию «ВымпелКом», предоставляющую услуги под брендом «Билайн», за непредставление запрашиваемых сведений в антимонопольный орган, размер наложенного штрафа составил 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.
Ранее ведомство запросило у «Билайна» информацию по факту распространения рекламы без согласия абонента.
До начала проведения административного расследования представители мобильного оператора не передали никаких сведений и ходатайств о продлении срока предоставления запрашиваемой информации.
«Уже после возбуждения дела об административном производстве «Билайн» представил в управление запрашиваемые документы. По мнению оператора, так он выполнил свое обязательство до момента составления протокола и факт административного правонарушения теперь отсутствует», – уточняется в материале.
В сообщении отмечается, что действия «Билайна» существенно затянули процесс рассмотрения дела.
«Регулятор уже выявил административное нарушение, а значит просроченное предоставление запрашиваемых сведений не является основанием для переквалификации дела или полного освобождения от ответственности. Теперь «Билайн» обязан оплатить штраф в течении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу», – заключается в сообщении.
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