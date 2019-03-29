РИАМО - 29 мар. Власти Подмосковья до конца текущего года планируют восстановить в правах всех дольщиков жилого комплекса «Изумрудная долина» в деревне Солманово Одинцовского городского округа, сообщила журналистам в пятницу заместитель министра жилищной политики Юлия Баринова.
«Мы планируем до конца этого года осуществить ввод еще 13 домов ЖК «Изумрудная долина», восстановить права оставшихся граждан», - сказала Баринова.
Строительство жилого комплекса«Изумрудная долина» началось в 2012 году в деревне Солманово, в 2015 году были сданы первые шесть домов (№№27, 28, 29, 31, 35, 38). В декабре 2017 года правительство региона привлекло инвесторов, и 13 декабря 2018 года введен в эксплуатацию 30-й корпус ЖК «Изумрудная долина», благодаря чему восстановлены права 64 граждан.
Для завершения строительства «Изумрудной долины» были привлечены четыре инвестора. Координатором проекта определена компания ООО ФСК «Лидер».
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