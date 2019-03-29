РИАМО - 29 мар. Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Нижний Новгород, несмотря на то, что проект поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Президент склоняется к позиции первого вице-премьера Антона Силуанова о нецелесообразности строительства ВСМ и желательности, напротив, строительства платной автодороги на Казань. Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля», - уточняет газета.

По информации издания, Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный - Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва - Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина. Совещание по высокоскоростной магистрали с участием президента, глав причастных ведомств и гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова назначено на 11 апреля.

Ранее в комплексный план развития магистральной инфраструктуры (КПМИ) включили первый участок ВСМ Железнодорожный - Гороховец, который обойдется в 621,5 миллиарда рублей и обеспечит высокоскоростную связь между Москвой и Нижним Новгородом. Правительство, в том числе его председатель Дмитрий Медведев, согласовало доклад президенту, хотя против выступили Минфин и его глава, первый вице-премьер Антон Силуанов. Они выразили сомнения в адекватности цены билета, оценки пассажиропотока, а также упирали на существенные риски бюджета, связанные с выполнением обязательств перед кредиторами.