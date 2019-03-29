РИАМО - 29 мар. Порядка 750 жителей Подмосковья стали «серебряными» волонтерами в социальной сфере и оказывают помощь нуждающимся, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Мы ведем специальный реестр волонтеров, в нем насчитывается более 8 тысяч человек, 750 из них – это «серебряные» волонтеры старше 60 лет. Наши добровольцы оказывают всестороннюю помощь получателям социальных услуг. При этом мы учитываем в реестре предпочтения каждого волонтера и время, которое он готов потратить на эту деятельность», - сказала Фаевская.

Жители Подмосковья, нуждающиеся в помощи волонтера, могут обратиться в органы социальной защиты населения. Также заявку можно подать через приложение «Мобильный центр социальных услуг» в разделе «Волонтерская помощь».

Ранее министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева сообщала, что число волонтеров в Подмосковье с 2017 года выросло более чем в два раза и составляет около 31 тысячи человек.

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