РИАМО - 29 мар. Аэропорты московского авиационного узла работают в обычном режиме в условиях снегопада, сообщили РИАМО в пятницу представители воздушных гаваней.

Начавшийся в Москве снегопад закончится вечером с приходом теплого атмосферного фронта. Всего за пятницу может выпасть от 3 до 4 миллиметров осадков, что составляет примерно от 8 до 11% от месячной нормы. По своим климатическим характеристикам март в Москве – самый сухой в году. В среднем за месяц выпадает только 34 миллиметра осадков.

«Аэропорт работает штатно», - сказал представитель пресс-службы аэропорта «Шереметьево».

Аэропорт «Домодедово» также выполняет рейсы по расписанию.

«Видимость в районе аэродрома свыше 2,5 тысяч метров. Обмен и задержек рейсов, вызванных погодными условиями, нет», - сказал представитель пресс-службы.

Работа «Внуково» и «Жуковского» также не зависит от погодных условий.