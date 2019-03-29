РИАМО - 29 мар. Волонтеры нашли дом для собаки, которая пять дней ходила с банкой на голове в подмосковном Пущине, сейчас животное еще в стрессе, но аппетит уже хороший, пишет газета «Подмосковье сегодня».

Недавно в Пущине заметили бездомную собаку с банкой на голове. Животное было напугано и не давалось в руки людям. Неравнодушные горожане решили спасти собаку, которая из-за банки не могла есть, пить и нормально дышать. В итоге животное удалось спасти, в общей сложности собака пробыла «в плену» порядка пяти дней. Собаку забрали себе в дом жители Пущина.

«Пока все непросто – собака в стрессе. Но аппетит уже хороший. Будем надеяться, что в любви и заботе она оттает, доверится новым хозяевам, и все ее мучения останутся в прошлом», – отметила волонтер из Пущино Марина Леонова.

По ее словам, не исключено, что новым хозяевам придется обращаться к опытному кинологу, чтобы он позанимался с собакой.

Также она отметила, что хозяева оставили собаке кличку Иза, которую ранее она получила от местных жителей.

«Часто виновниками становятся сами люди, которые безответственно относятся к животным. Статистика такова, что половина бродячих животных некогда были домашними. Сегодня в нашей стране принят закон, подразумевающий наказание для граждан, которые не могут обеспечить должного содержания или жестоко обращаются с животными», - отметил член Общественной палаты региона Алексей Стрелков.

Он особо подчеркнул, что решать проблему нужно не мерами правового воздействия, а через культуру и воспитание.