РИАМО – 29 мар. Начавшийся в Москве снегопад закончится вечером с приходом теплого атмосферного фронта, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Снег прекратится сегодня. Уже к вечеру пройдет теплый атмосферный фронт. Завтра (30 марта – ред.) мы уже ожидаем без существенных осадков. По Москве плюс 5 – плюс 7 градусов, по области до плюс 8 градусов», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего за сегодняшний день может выпасть от 3 до 4 миллиметров осадков, что составляет примерно от 8 до 11% от месячной нормы.

Кроме того, аэропорты московского авиационного узла работают в обычном режиме в условиях снегопада.