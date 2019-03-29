РИАМО - 29 мар. В Подмосковье на учете в службе занятости населения сейчас состоят 27,1 тысячи человек, что на 7,3% меньше прошлогоднего показателя, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«В подмосковной службе занятости населения состоят на учете 27,1 тысячи граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве. Это на 7,3% меньше показателя прошлого года. Из них 21,1 тысячи человек официально признаны безработными (на 10% меньше, чем в прошлом году)», - сказала Фаевская.

Она добавила, что уровень регистрируемой безработицы в Московской области на конец февраля текущего года составил 0,53% от экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 0,9%, по Центральному федеральному округу – 0,6%.

По результатам выборочного исследования, проведенного Росстатом, уровень общей безработицы в Московской области за ноябрь 2018 года - январь 2019 года в среднем равен 2,6% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель составляет 4,8%, а по Центральному федеральному округу – 2,9%.

«Таким образом, область сохраняет устойчивую позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъектов Российской Федерации», - отметила Фаевская.

Всего в подмосковном банке вакансий числится 47,2 тысячи предложений, из них 72,5% - по рабочим профессиям; 99,6% - с оплатой труда выше прожиточного минимума, установленного в Московской области.