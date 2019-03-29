РИАМО – 29 мар. Очередной единый день диспансеризации состоится в Ликино-Дулеве 30 марта, всех желающих будут принимать в поликлинике №2, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В поликлинике №2 города Ликино-Дулево 30 марта проведут Единый день диспансеризации. Вы можете пройти обследование, если ваш возраст делится на 3», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, жители смогут проверить свое здоровье с 9:00 до 12:00 в поликлинике №2 по адресу: город Ликино-Дулево, улица Калинина, дом №7.

За один день вы сможете пройти положенное по программе медицинское обследование. Обследование проводится бесплатно. Не забудьте захватить полис ОМС и паспорт.