РИАМО – 29 мар. Новая концепция недропользования позволит сократить объемы незаконной добычи полезных ископаемых в Подмосковье, в настоящее время на территориальном балансе находятся 87,5 миллионов кубометров запасов общераспространенных полезных ископаемых, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии совместно с Ассоциацией участников рынка нерудных материалов Московской области начало разработку региональной концепции недропользования.

«Этот документ позволит выстроить цивилизованный рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) и не допустить на него недобросовестных участников», – отмечается в сообщении.

В документе будут сформулированы требования к недропользователям и участкам лицензированной добычи ОПИ, касающиеся организации работ, охраны и весового контроля добычи.

Эксперты отмечают, что одно из главных направлений концепции касается мер противодействия незаконной недродобыче.

«Ежегодная потребность Москвы и Подмосковья в нерудных материалах превышает 64 миллиона кубометров. Это огромный рынок и, разумеется, всегда находятся желающие попасть на него нелегально, добывая ОПИ без лицензии», – отметила заместитель министра экологии и природопользования региона Ирина Стальнова.

Она уточнила, что в прошлом году инспекторы эконадзора пресекли 35 случаев незаконной добычи песка в промышленных масштабах.

«Однако только средствами контрольно-надзорной деятельности эту проблему не решить. Необходима тотальная система контроля за добычей и транспортировкой нерудных материалов», – уверена Стальнова.

Для борьбы с незаконной недродобычей Минэкологии планирует использовать систему объективного контроля подобную автоматизированной информационной системе «Отходы», которая внедрена в Подмосковье в прошлом году и предназначена для отслеживания маршрутов мусоровозов и объемов отходов, транспортируемых на полигоны или объекты переработки.

«Когда мы будем понимать, откуда и куда едет самосвал с песком, какой объем он перевозит по данным весового контроля, система противодействия нелегальному недропользованию станет на порядок эффективнее», – заключила Стальнова.

По состоянию на 2019 год в Московской области осуществляется добыча ОПИ по 210 лицензиям. Прогноз разведанных запасов строительных песков и песчано-гравийных пород в регионе составляет 578 миллионов кубометров. Экспертной комиссией министерства поставлено на территориальный баланс 87,5 миллионов кубометров запасов общераспространенных полезных ископаемых.