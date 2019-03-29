РИАМО - 29 мар. Прослушка ныне экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова началась по меньшей мере за два года до его задержания, сообщает РБК.

«ФСБ разрабатывала экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по меньшей мере два года. Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования», - говорится в сообщении.

Следствие считает, что экс-министр руководил преступным сообществом. Данная версия строится на материалах прослушки телефонных переговоров между Абызовым и гендиректором подконтрольной ему компании RU-COM Николаем Степановым. Телефонные переговоры Абызова были записаны спустя пять-семь лет после событий, с которыми связано уголовное дело.

Сам Абызов и его адвокат Сергей Дрозда на заседании суда подчеркнули, что расшифровка переговоров не содержит данных, указывающих на существование преступного сообщества.

Как отметил адвокат Степанова Владимир Старинский, записанные ФСБ телефонные беседы - это разговоры «на бытовые темы».

Михаила Абызова арестовали до 25 мая по обвинению в хищении 4 миллиардов рублей у ряда российских энергетических компаний в 2011-2014 годах. По данным СК, Абызов и его сообщники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов, полученные преступным путем деньги они вывели за рубеж. Абызов свою вину в хищениях не признает.

Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года. До января 2012 года был председателем совета директоров бизнес-группы RU-COM, а также входящей в ее состав крупнейшей инжиниринговой компании России ОАО «Группа Е4», но после назначения на должность советника президента России оставил эти посты.