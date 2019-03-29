РИАМО - 29 мар. В Басманный суд столицы поступила апелляционная жалоба на арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Кирсанова А.Ю., представляющего интересы обвиняемого Абызова М.А., на постановление суда об избрании последнему меры пресечения в виде заключения под стражу от 27 марта 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дата рассмотрения данного дела в настоящее время не назначена.

Михаила Абызова арестовали до 25 мая по обвинению в хищении 4 миллиардов рублей у ряда российских энергетических компаний в 2011–2014 годах. По данным СК, Абызов и его сообщники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов, полученные преступным путем деньги они вывели за рубеж. Абызов свою вину в хищениях не признает.

Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года. До января 2012 года был председателем совета директоров бизнес-группы RU-COM, а также входящей в ее состав крупнейшей инжиниринговой компании России ОАО «Группа Е4», но после назначения на должность советника президента России оставил эти посты.