РИАМО - 29 мар. В бюджете Подмосковья предусмотрено более 125 миллионов рублей на ежемесячные выплаты жителям, ухаживающим за инвалидами первой и второй группы, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере двукратной величины прожиточного минимума в Московской области для пенсионеров на дату обращения. На сегодняшний день это 17724 рубля. Финансирование будет осуществляться в соответствии с государственной программой Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы. На это в региональном бюджете предусмотрено 125,3 миллиона рублей», - сказала Фаевская.

В Московской области в настоящее время проживают 565 инвалидов, утративших способность к самообслуживанию, за которыми готовы осуществлять круглосуточный уход на дому.

«Ухаживать за этой категорией граждан могут не только родственники, но и, например, соседи – люди, которые занимались этим и раньше, но не получали никаких денег», - подчеркнула Фаевская.

Получать выплату могут жители Московской области, ухаживающие за инвалидом первой или второй группы, проживающим так же в Подмосковье. Инвалид должен быть признан нуждающимся в стационарной форме социального обслуживания. При этом ему необходимо отказаться от предоставления социальных услуг на дому и в стационарной форме социального обслуживания. Уход может осуществляться по месту жительства инвалида или обслуживающего лица.

Фаевская также назвала требования к гражданам, претендующим на выплаты: им должно быть от 18 до 65 лет, они не должны вести трудовую деятельность, не должны иметь инвалидность, судимость или медицинские противопоказания. Кроме того, граждане не должны обучаться по очной и очно-заочной форме. Обязательным условием является обучение в «школе ухода». Это бесплатный восьмичасовой курс, включающий освоение практических навыков общего ухода за тяжелобольными и имеющими ограничения жизнедеятельности людьми (проведение процедур, гигиена, кормление, особенности общения с больными, организация досуга, оказание первой помощи).

«Может показаться, что требований много, но все они логичны и направлены прежде всего на заботу о подопечном», - добавила Фаевская.

По ее словам, в территориальных подразделениях Минсоцразвития создадут комиссии, которые будут контролировать деятельность лиц, осуществляющих уход за инвалидами. Периодичность плановых проверок составит один раз в месяц, внеплановые проверки проведут при поступлении жалоб. Проверяющие оценят состояние жилого помещения, гигиеническое и психологическое состояние инвалида, своевременность оказания ему медицинской помощи и наличие лекарств, регулярность и качество питания. Учтут и отзывы самого инвалида.

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