РИАМО - 29 мар. В министерстве труда и социальной защиты России обсуждают возможность включения эмоционально-интеллектуального напряжения работников в число критериев, по которым происходит оценка условий труда, пишет в пятницу газета «Известия».

«В Минтруде решили разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика <…>. Работодателей могут обязать учитывать их при оценке условий труда наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением. В первую очередь на «доплату за вредность» по новым параметрам могут рассчитывать правоохранители, педагоги и журналисты», - говорится в сообщении.

На совещании в Минтруде в марте обсудили новую редакцию закона «О специальной оценке условий труда». Было решено начать работу над методиками оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, а также режим работы.

Как пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виталий Трумель, это позволит учитывать новые параметры при оценке условий труда. Он также высказал уверенность, что эмоциональные и интеллектуальные нагрузки некоторых категорий работников настолько высоки, что их труд может быть признан вредным или опасным.

«После оценки условия работы могут быть признаны оптимальными, допустимыми, вредными или опасными. В последних двух случаях, согласно Трудовому кодексу, сотруднику положена денежная прибавка не менее 4% дополнительно к тарифной ставке или окладу, не меньше семи дополнительных дней отдыха и сокращенная на четыре часа рабочая неделя (36 часов вместо 40)», - поясняется в материале.

Трумель уточнил, что наиболее высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки испытывают работники силовых структур, медики, педагоги, журналисты, в некоторых случаях и офисные работники, например, бухгалтеры.

Член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов добавил, что значительные стрессы переживают также сотрудники транспортной сферы: авиадиспетчеры, водители общественного транспорта, машинисты поездов и их помощники.

«Важно отслеживать состояние работника, степень его выгорания для того, чтобы найти способы улучшить условия труда. Если это невозможно, то нужно вовремя направить человека на реабилитацию», - подчеркнул Сафонов.

По словам председателя координационного совета профессиональной гильдии психологов Светланы Штукаревой, психологи уже применяют в своей работе тесты для определения вероятности эмоционального выгорания и измерения интеллектуально-эмоциональной нагрузки. Данные тесты можно использовать и для оценки условий труда.