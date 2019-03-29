РИАМО - 29 мар. В столице на предстоящих выходных будет тепло и сухо, воздух может прогреться до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В выходные дни в атмосфере над Центром европейской части России будет преобладать относительно теплый и сухой воздух из Европы, в большинстве регионов будет теплее климатической нормы на 3-5 градусов.

«В Москве в пятницу из-за влияния атмосферного фронта пройдут небольшие осадки, в дневные часы до плюс 6 градусов. В выходные облака начнут рассеиваться, и воздух прогреется до плюс 10-12 градусов», - говорится в сообщении.

Апрельская погода установится на выходных в Подмосковье и Москве, эти дни могут стать самыми теплыми с начала 2019 года.

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