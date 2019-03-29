РИАМО - 29 мар. Московский государственный областной университет выиграл грант президента РФ, победу в конкурсе одержал молодой ученый из данного вуза, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Московский государственный областной университет стал победителем конкурса грантов президента РФ в части государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации», – сказала Забралова.

Она уточнила, что победу в конкурсе одержал молодой ученый Александр Казак, представив научную работу на тему «Система методов исследования и создания тонкопленочных наноматериалов для компонентов наноэлектронных устройств с улучшенными эксплуатационными характеристиками на основе производных фталоцианина».

«Поздравляю коллектив Московского областного университета и Александра Казака с заслуженной победой. Сфера информационно-телекоммуникационных систем является приоритетным для Московской области направлением развития науки, технологий и техники. Уверена, что научные разработки вуза выйдут на практический уровень и найдут отражение в региональных программах развития», – подытожила Забралова.