РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 мар. В микрорайоне Климовск Подольска произошло возгорание на захламленной лоджии в многоквартирном доме на улице Красная, погибших и пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В пятницу утром (29 марта – ред.) произошло возгорание на захламленной лоджии в одной из квартир на восьмом этаже многоквартирного дома на улице Красная, 1 «Б». В тушении пожара принимали участие 15 человек и пять машин, погибших и пострадавших нет», – сказал сотрудник.

Сама квартира и жилые соседние помещения не пострадали. Причина возникновения пожара выясняется.