РИАМО - 29 мар. Четыре автобуса малого класса, курсирующие по маршруту №1208к между деревней Путилково в Красногорске и Москвой, заменили на автобусы среднего класса, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

Накануне в ходе эфира на телеканале «360» первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова сообщила губернатору Андрею Воробьеву, что на маршруте №1208к в Путилкове по согласованию с Москвой будут заменены 16 автобусов малого класса на автобусы среднего класса. Это позволит увеличить провозную способность пассажиров более чем в два раза.

«Докладываю, что уже сегодня в Путилкове заменено четыре автобуса малого класса на средний класс. До 4 апреля заменят еще 12 автобусов», – заявил Тресков.

Воробьев в ходе эфира на областном ТВ отмечал, что вопросами о замене автобусов занимаются специалисты Центра управления регионом, который был создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. ЦУР, открытый в конце 2018 года, «знает» обо всем, что происходит в Московской области.

Ранее пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщала, что к концу 2019 года в автобусах подмосковных перевозчиков заработает стационарное оборудование для оплаты проезда картой «Стрелка» и банковскими картами. Автобусный парк региона насчитывает более 10,5 тысяч транспортных средств, около 50% из них уже оснащены устройствами для самостоятельной оплаты проезда.