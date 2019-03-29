РИАМО - 29 мар. В доме правительства Московской области в пятницу прошла церемония вручения ключей от жилья обманутым дольщикам домов жилищного комплекса «Изумрудная долина», расположенного в Одинцовском городском округе, ключи получили семь семей, передает корреспондент РИАМО.

«Мы прошли практически половину нашего непростого и очень долгого пути, с чем я всех поздравляю. Я хочу сказать спасибо нашей сплоченной команде, в первую очередь, нашим дольщикам, инициативной группе граждан, за вашу помощь, критику. Администрации отельное спасибо, ФСК «Лидер», инвесторам, застройщику за то, что мы в настоящее время находимся в конструктивном диалоге», - сказала заместитель министра жилищной политики Подмосковья Юлия Баринова.

Строительство жилого комплекса «Изумрудная долина» началось в 2012 году в деревне Солманово. В 2015 году были сданы первые шесть домов (№№27, 28, 29, 31, 35, 38). В декабре 2017 года правительство Московской области привлекло инвесторов, и 13 декабря 2018 года введен в эксплуатацию 30 корпус ЖК «Изумрудная долина», благодаря чему восстановлены права 64 граждан.

Для завершения строительства «Изумрудной долины» были привлечены четыре инвестора. Координатором проекта определена компания ООО ФСК «Лидер».