РИАМО - 29 мар. В рамках проекта «Долголетие в Подмосковье» региональные власти закупят более 50 машин для перевозки пожилых жителей сельской местности в медицинские учреждения, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Нам выделили из федерального бюджета 112 миллионов рублей. На них мы приобретем 54 машины, которые будут доставлять пожилых граждан из сельской местности в медицинские учреждения, поскольку очень часто жители отдаленных районов не могут попасть к врачу из-за отсутствия транспортной доступности», - сказала Фаевская.

Сейчас в областном Минсоцразвития обсуждают способы организации диспетчерской службы, которая будет управлять машинами, чтобы они не простаивали. Специалисты рассматривают возможность создания call-центра, который будет координировать работу транспортных средств.

«Мы планируем во второй половине этого года приобрести технику, распределить по учреждениям и выстроить график работы», - заключила Фаевская.

Разработка проекта «Долголетие в Подмосковье» началась после ежегодного обращения губернатора Андрея Воробьева к жителям. Проект направлен на увеличение продолжительности жизни населения Московской области, он пропагандирует активный и здоровый образ жизни среди людей старшего возраста.