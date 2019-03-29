РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 мар. Сотрудники полиции в Подольске задержали москвича, подозреваемого в избиении женщины, которая впоследствии скончалась, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

25 марта из своей квартиры на улице Большая Серпуховская, 54 в Подольске бригадой скорой помощи с тупой травмой живота доставили в больницу 37-летнюю женщину, через два дня она скончалась.

«Сотрудники полиции за совершенное преступление задержали мужчину 1982 года рождения, зарегистрированного в поселке Ерино поселения Рязановское в ТиНАО. Согласно версии следствия, преступление произошло в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал сотрудник.

Следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Московской области возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.