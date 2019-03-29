РИАМО - 29 мар. Перед Днем Победы жители Подмосковья смогут принять участие в благотворительной акции «Доброе слово» и смастерить поздравительные открытки для одиноких ветеранов, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Ранее Фаевская сообщала, что акция «Доброе слово» направлена на активную работу с одиноко проживающими гражданами, которых в Подмосковье насчитывается более 700 тысяч человек.

«Акция «Доброе слово» стартовала в феврале и сейчас набирает обороты. К 23 Февраля открытки ручной работы получили 8635 одиноко проживающих мужчин. К 8 Марта поздравления, сделанные своими руками, вручили 30705 одиноко проживающим женщинам. Эта акция приобрела живой отклик не только у получателей социальных услуг, но и у работников социальных служб, ведь гораздо приятнее и получить, и вручить такое поздравление, чем типографскую открытку», - сказала Фаевская.

Очередная акция «Доброе слово» будет приурочена к празднованию Дня Победы. Принять участие в акции смогут все жители Подмосковья. Дату и место приема открыток можно узнать в районных управлениях социальной защиты населения Московской области.

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