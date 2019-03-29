РИАМО - 29 мар. Жалоба адвокатов футболиста «Зенита» Александра Кокорина была отклонена Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), так как документ составили неверно, сообщает Газета.ru.

Так, 28 марта стало известно, что ЕСПЧ отклонил жалобу Александра Кокорина, поданную его адвокатами, на условия содержания футболиста питерского «Зенита» под стражей. Юристы Кокорина, находящегося почти полгода в СИЗО «Бутырка», указывали на недопустимые условия содержания игрока, у которого остаются проблемы с недолеченным коленом.

«Обращаем ваше внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента суда», – говорится в ответе суда.

В ответе ЕСПЧ уточняется, что в данном правиле сказано, что «жалобы, представляемые на основании статьи 34 Конвенции, подаются на бланках, предоставляемых секретариатом, если только иное не будет предусмотрено решением председателя соответствующей секции».

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Александра Протасовицкого возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Предварительное слушание по делу братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого назначено на 3 апреля в 14:00. Оно пройдет в закрытом режиме.