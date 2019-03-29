РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. В подмосковном Красногорске прошел региональный этап фестиваля-конкурса среди детей сотрудников УФССП «Хрустальные звездочки», говорится в сообщении пресс-службы управления.

«В Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье» прошел первый (региональный) этап фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2019», который проводился в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области среди детей работников ведомства и сотрудников правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Мероприятие открыл руководитель управления – главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов. Он отметил, что конкурс очень важен, поскольку способствует выявлению творческого потенциала участников и развитию культурных традиций в подмосковном Управлении ФССП.

«Несмотря на то, что выступления конкурсантов длились более двух часов, прошли они буквально на одном дыхании. Мастерство детей вызывало только восхищение. Юные конкурсанты настолько расположили к себе зрительный зал, что аплодисменты не утихали ни на минуту», – сказал Коновалов.

Участники концерта раскрыли свои таланты в трех номинациях: исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах), хореография (народные, классические, современные танцы) и вокал (народное, классическое, эстрадное пение).

«Все номера были хороши, и жюри пришлось изрядно потрудиться, чтобы определить лучших. Номинанты получили дипломы, кубки победителей и ценные подарки», – добавляется в сообщении.

Впереди еще несколько важных и сложных этапов конкурса, на которых в ФССП России будут выявлены сильнейшие.