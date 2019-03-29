РИАМО - 29 мар. В Подмосковье отменят плату за услуги отделений дневного пребывания пожилых граждан в центрах социального обслуживания, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Сейчас отделения дневного пребывания пожилых граждан в центрах социального обслуживания платные. В них есть курсы английского языка, компьютерной грамотности. Стоимость таких услуг составляет порядка 10% от пенсии – довольно существенно. Мы приняли решение сделать отделения бесплатными и надеемся, что количество желающих вырастет в два раза», - сказала Фаевская.

Сейчас по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева разрабатывается проект «Долголетие в Подмосковье». Проект направлен на увеличение продолжительности жизни населения Московской области, он пропагандирует активный и здоровый образ жизни среди людей старшего возраста.

К реализации проекта в Минсоцразвития планируют привлечь коллег из Минспорта и Минкультуры. Фаевская также выразила надежду, что к организации досуга пожилых жителей региона присоединятся специалисты из разных областей: спортивные тренеры, экскурсоводы, преподаватели.