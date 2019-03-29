РИАМО - 29 мар. Пассажиры московского метро в пятницу вспоминают погибших при терактах, произошедших 29 марта 2010 года на станциях «Парк культуры» и «Лубянка», тогда в результате двух взрывов погиб 41 человек и 88 получили ранения, передает корреспондент РИАМО.

Сегодня на станции «Парк культуры» около выхода установили столик с вазой, в которой стоят красные гвоздики. Пассажиры проходят мимо столика с сочувствующим видом.

«Ровно девять лет назад на станции метро «Парк культуры» произошел взрыв. Конечно, это трагедия. Погибли невинные. Люди ехали на работу, как говорится, жили своей жизнью, у них были какие-то планы, и вдруг кто-то просто смог оборвать их жизни», - сказала дежурный по станции «Парк культуры» Светлана Евсикова.

На станции «Лубянка» перед выходом на Лубянскую и Новую площади также поставили столик с алыми гвоздиками. Некоторые пассажиры останавливаются около столика, чтобы почтить память жертв трагедии.

«Я потеряла в этот день свою сестру. Мы ее искали три дня, в моргах нам говорили, что такой нет. Она была очень пунктуальной - всегда на работу ездила в одно и то же время, в одном и том же вагоне метро. Самое главное - чтобы такого больше не повторялось, потому что это ужасно», - поделилась одна из пассажирок метрополитена.

Другой пассажир обратил внимание на то, что на станции «Лубянка» нет памятной доски.

«Во многих местах, где такие трагедии случились (станции «Автозаводская», «Пушкинская», «Рижская»), там висят мемориальные доски с именами погибших, а на «Лубянке» это почему-то не принято, возможно, поэтому многие и не знают, что здесь произошло», - сказал собеседник агентства.

На столики, которые в пятницу стоят на станциях «Парк культуры» и «Лубянка», любой пассажир подземки может возложить цветы в память о погибших при террористических атаках в 2010 году.