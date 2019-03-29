РИАМО - 29 мар. В Подмосковье молодые специалисты наиболее востребованы в сферах медицины, педагогики, продаж и информационных технологий, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Как правило, охотно берут на работу молодых специалистов организации с невысокой заработной платой или испытывающие недостаток в кадрах. Обычно это сферы медицины, педагогики, продаж, информационных технологий. Вообще востребованность на рынке труда у работодателей зависит не от возраста или состояния здоровья, а от квалификации и профессионализма», - сказала Фаевская.

По ее словам, Московская область – привлекательный для инвестиций регион, где развивается наука, производство, сельское хозяйство. Поэтому с каждым годом Подмосковью будет необходимо все больше высококвалифицированных молодых специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что создание рабочих мест является одной из главных экономических задач, стоящих перед подмосковными властями. По словам Воробьева, создавать рабочие места необходимо «настойчиво» и в Московской области это неплохо получается.