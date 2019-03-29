РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 мар. Бесплатную лекцию о жизни и творчестве немецкого писателя Эриха Кестнера могут посетить жители Красногорска 31 марта, встреча состоится в филиале Музея Победы, говорится в сообщении информационного центра музея.

Мероприятие приурочено к Международному дню детской книги. Особое внимание во время лекции будет уделено произведениям автора, написанным именно для детей. Начало в 14:00.

«В Красногорском филиале Музея Победы 31 марта пройдет бесплатная интерактивная лекция, посвященная немецкому писателю Эриху Кестнеру», – говорится в сообщении.

Руководитель Немецкого клуба музея Елена Дильдина расскажет о жизни и творчестве Кестнера – лауреата литературной премии Георга Бюхнера, премии имени Андерсена.

«После прихода в Германии к власти нацистов в 1933 году Эрих Кестнер был исключен из Союза писателей, так как открыто критиковал национал-социализм. Несмотря на давление, запрет вести писательскую деятельность, вызовы в гестапо, писатель не покинул страну. Его произведения были среди тех, что попали в огонь на Опернплац в Берлине в 1933 году как «противоречащие немецкому духу». Кестнер сам мужественно наблюдал за происходящим, стоя в толпе на площади», – отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.