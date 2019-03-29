РИАМО - 29 мар. Одноэтажное здание Фряновской мануфактуры Залогиных XVIII-XIX века, являющееся объектом культурного наследия и расположенное в Таганском районе столицы, выставлено на торги по льготной программе «1 рубль за 1 квадратный метр в год», говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Одноэтажное нежилое здание «Городская усадьба - Фряновская мануфактура Г.В. и М.В. Залогиных, XVIII-XIX веков: главный дом-контора фабрики, 2-я половина XVIII века - XIX век, ограда, 2-я половина XIX века» выставили на торги по программе «1 рубль за 1 квадратный метр в год». Объект общей площадью 1 007,4 квадратных метров расположен по адресу: улица Воронцовская, дом 19А, строение 2.

«Победитель торгов на 49 лет заключит с городом договор аренды и в течение первых пяти лет должен будет провести все необходимые работы по реставрации и восстановлению исторического облика здания. После этого инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды - 1 рубль за 1 квадратный метр в год и открыть свой бизнес», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что таким образом в городе появится еще один отреставрированный исторический памятник.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 мая, торги пройдут 23 мая 2019 года. Начальный размер годовой арендной платы составляет свыше 8,454 миллиона рублей.

Получить более подробную информацию об интересующих объектах культурного наследия и процедуре проведения торгов можно на инвестиционном портале правительства Москвы www.investmoscow.ru в разделе «Льготные программы».