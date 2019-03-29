РИАМО - 29 мар. Строители приступили к сборке руслового пролета моста через канал имени Москвы на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Автодор».

Ранее на ЦКАД-3 в подмосковном Дмитровском городском округе возвели экодук – мост для перехода диких животных через трассу. Мостовое сооружение имеет 53 метра в длину и 21 метр в ширину.

«Для строительства моста через канал имени Москвы в рамках третьего пускового комплекса ЦКАД в период навигации могут быть введены технологические окна в движении судов продолжительностью до трех часов», - говорится в сообщении.

Государственная компания «Автодор» уже обратилась в Росморречфлот с просьбой оказать содействие в предоставлении технологических перерывов в движении судов в створе моста в период навигации.

«Что касается возведения моста через канал имени Москвы, то на данный момент надвинуты пролетные строения через Дмитровское шоссе и через железнодорожную ветку Савеловского направления МЖД. Собраны береговые пролеты с обеих сторон. Строители приступили к сборке руслового пролета фермы (русловой пролет-неразрезная ферма-балка арочного очертания). Для его монтажа и необходимо обеспечить технологические окна в движении судов», - отмечается в материале.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. В настоящее время строится 339 километров дороги, а общая протяженность трассы составит около 530 километров. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.