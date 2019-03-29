РИАМО - 29 мар. В связи с временным закрытием участка Сокольнической линии московского метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» движение и парковка личного транспорта в районе перекрытий будут ограничены с 30 марта до утра 6 апреля, сообщается на сайте «Московский паркинг».

«В зону перекрытий войдут улицы Краснопрудная, Русаковская и Стромынка, проезд на личных автомобилях сюда будет разрешен только местным жителям. Также будет ограничено движение на участке Большой Черкизовской улицы от улицы Стромынка до пересечения с Окружным проездом», - уточняется в сообщении.

В зоне перекрытий ежеминутно будут курсировать бесплатные компенсационные маршруты.

Автомобилистам необходимо учесть, что на время ограничений будут недоступны платные парковки на участках улиц Краснопрудной, Новорязанской, Краснобогатырской, Преображенский Вал и на дублере Большой Черкизовской улицы. Водителей просят отказаться от поездок на автомобилях в район перекрытий, планировать свой маршрут заранее и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.

В районе предстоящих перекрытий пешие инспекторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» раздали жителям и водителям 2 тысячи листовок с подробной информацией об ограничениях движения. Кроме того, автомобилисты, пользующиеся приложением «Парковки Москвы», получили соответствующие push-уведомления.

Подробная информация об ограничениях и работе общественного транспорта в районе перекрытий размещена на едином транспортном портале Москвы. По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, жители могут обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: +7 (495) 539-54-54, 3210 (с мобильного).

С 30 марта по 5 апреля включительно в связи со строительством Большой кольцевой линии метро будет временно закрыт участок Сокольнической линии между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского». В районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменится схема движения для обеспечения приоритетного проезда городского транспорта. Ограничения движения будут действовать с 02:30 30 марта до 04:30 6 апреля.