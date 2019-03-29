РИАМО - 29 мар. Месячник благоустройства в подмосковных Котельниках откроется 30 марта парадом коммунальной техники, говорится в сообщении пресс-службы администрации.

В городском округе Котельники состоялся XII региональный форум «Управдом», на котором обсудили проведение месячника благоустройства и переход Московской области на цифровое вещание.

«Месячник откроется красочным парадом техники. Также мы сможем привести родной город в порядок, проделать все необходимые работы и подготовить Котельники к весне», – сказала заместитель начальника управления благоустройства Татьяна Баранова.

Она также добавила, что на форуме «Управдом» обсудили предстоящий общеобластной субботник.

«А 20 апреля мы все вместе выйдем на общеобластной субботник, где всем участникам выдадут необходимый инвентарь» – отметила Баранова.