РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. В микрорайоне Опалиха Красногорска задержали приезжего из Тулы, оперативники изъяли у него более 4 граммов героина, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник Главного управления МВД России по Московской области.

27 марта у дома на улице Опалиха в Красногорске сотрудники отдела наркоконтроля установили и доставили в УМВД гражданина 1981 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли 4,1 грамма героина.

«Двадцать восьмого марта следственным управлением УМВД возбуждено в отношении В. уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков». Мужчина задержан», – сказал сотрудник.

Он отметил, что мужчина зарегистрирован в Тульской области. В Красногорске проживает на улице Ленина.