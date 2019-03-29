РИАМО - 29 мар. В этом году в Подмосковье стартует проект по профессиональному обучению жителей предпенсионного возраста, предпенсионеры смогут освоить профессии бухгалтера, юриста, грумера и продакт-менеджера, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«В 2019 году планируется направить на профессиональное обучение 1901 гражданина предпенсионного возраста. Финансирование этого проекта составляет порядка 130 миллионов рублей, из них 123 миллиона – из федерального бюджета. То есть расходы на обучение одного человека в среднем составят свыше 68 тысяч рублей», - сказала Фаевская.

Она пояснила, что сейчас проект проходит стадию подготовки: специалисты проводят опросы, обсуждают с работодателями и жителями возможные механизмы профессионального обучения.

«Мы предполагаем, что работодатели будут направлять на курсы повышения квалификации сотрудников, в которых они заинтересованы, а специалисты центров занятости помогут им определиться с профессией», - добавила Фаевская.

Министр уточнила, что перечень направлений профессионального обучения предпенсионеров разрабатывается с учетом потребностей региона, в список войдут более 120 профессий.

«Обучение в 2019 году можно будет пройти по наиболее востребованным из них (бухгалтер, юрист, инженер) и недавно появившимся на рынке труда, таким как грумер, продакт-менеджер, тьютор», - отметила Фаевская.

По ее словам, сотрудничество с государственными образовательными учреждениями в рамках проекта возможно по результатам конкурсного отбора. Для негосударственных учреждений в перспективе могут ввести сертификаты на обучение предпенсионеров.