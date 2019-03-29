РИАМО - 29 мар. В Подмосковье планируют расширить функционал приложения для смартфонов «Мобильный центр социальных услуг», добавив в него расписание бесплатных мероприятий для пожилых, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Хотим включить в него (мобильное приложение – ред.) как можно больше полезных сервисов. В частности, мы планируем размещать в нем информацию по проекту «Долголетие в Подмосковье». Пользователь сможет зайти и посмотреть расписание бесплатных мероприятий на территории своего или соседнего муниципального образования. Допустим, в 9 часов - зарядка в парке, в 12 часов – плавательный бассейн, в 15 часов – мероприятие в Доме культуры», - сказала Фаевская.

Проект «Долголетие в Подмосковье» разрабатывается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта планируется популяризировать активный образ жизни среди пожилого населения, что будет способствовать увеличению продолжительности жизни в регионе.

«Сейчас запустили опрос на портале «Добродел». Хотим узнать, какие досуговые занятия, спортивные и культурные мероприятия с участием граждан старшего поколения будут востребованы для поддержания активного и здорового образа жизни. Мы не собираемся ничего навязывать. Понятно, что сейчас образ пенсионера меняется: эти люди пользуются гаджетами, занимают йогой, пилатесом и хотят петь в караоке, а не под баян», - отметила Фаевская.