РИАМО - 29 мар. В текущем году служба занятости населения проведет в Подмосковье не менее 350 ярмарок вакансий, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Наибольшей популярностью среди граждан пользуются специализированные ярмарки, учитывающие потребности в трудоустройстве инвалидов, молодежи, женщин, граждан старшего поколения. В 2019 году запланировано не менее 350 таких ярмарок вакансий», - сказала Фаевская.

Органы службы занятости населения регулярно проводят в Московской области ярмарки вакансий, в том числе мини-ярмарки для конкретного работодателя, ярмарки в рамках Дня города, а также межмуниципальные, например, приуроченные к Международному празднику труда.

С начала 2019 года в Московской области прошло 43 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. Большая часть из них была организована на базе центров занятости населения, расположенных в городских округах и муниципальных районах, а также в образовательных учреждениях.