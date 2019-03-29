РИАМО - 29 мар. В настоящее время в Подмосковье наиболее востребованы токари, электрогазосварщики, электромонтеры, водители, повара и слесари-ремонтники, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Среди наиболее востребованных специалистов можно назвать токарей, электрогазосварщиков, электромонтеров, водителей, поваров, слесарей-ремонтников. Высока потребность во врачах, медсестрах, инженерах, конструкторах, технологах, техниках, менеджерах, воспитателях», - сказала Фаевская.

С точки зрения профессий будущего самыми востребованными отраслями являются биология, медицина, IT, робототехника и химия. В тренде останутся инженерные специальности, проектировщики и архитекторы, добавила министр.

По ее словам, в ближайшем будущем станут востребованными профессии, связанные с умственным трудом, а тяжелую физическую работу будут выполнять машины. Исключением может стать только спорт. При этом некоторые профессии, востребованные сегодня, могут скоро потерять свою актуальность.

«Регион с каждым годом все больше будет нуждаться в высококвалифицированных, молодых и энергичных специалистах в самых различных областях экономики. Выбор выпускника будет правильным, если его будущая профессия окажется связана с информационными технологиями, электроникой, техническими науками, биологией, медициной, химией, инженерией», - отметила Фаевская.

Она подчеркнула, что для старшеклассников в Подмосковье регулярно проводятся мероприятия по профориентированию, чтобы ребятам было проще определиться с будущей профессией.