РИАМО - 29 мар. Сотрудники полиции МУ МВД России «Ногинское» задержали ранее неоднократно судимого 22-летнего жителя Богородского городского округа, подозреваемого в совершении серии краж из сетевых магазинов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в магазине, расположенном на улице 3-го Интернационала, выбрал продукты питания и, не оплачивая их, спокойно покинул помещение», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, после изучения записей с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления.

«Установлена его причастность к аналогичному эпизоду противоправной деятельности, совершенному на территории городского округа», – добавила Петрова.

По данным фактам отделом дознания МУ МВД возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.