РИАМО - 29 мар. Снегопад начался утром в пятницу в Северном округе Москвы, передает корреспондент РИАМО.

Снег валит крупными хлопьями и не тает. Снегопад сопровождается ветром. Из-за осадков видимость на улицах значительно снизилась.

Ранее синоптики сообщали, что в пятницу в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха в столице составит от плюс 4 до плюс 6 градусов, по области - от 1 до 6 градусов выше нуля.

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