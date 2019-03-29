РИАМО - 29 мар. Тестирование специального мобильного приложения для членов территориальных избирательных комиссий (ТИК) начнут в Подмосковье в следующем месяце – на выборах в совет депутатов Одинцовского городского округа 21 апреля, сообщил РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Мобильное приложение мы уже имеем, в пилотном режиме работа с использованием мобильного приложения начнется уже на предстоящих выборах, которые состоятся 21 апреля в Одинцовском округе. Одна из самых важных целей, которые мы возлагаем на мобильное приложение - это порядок взаимодействия с членами избирательных комиссий, которые в период подготовки ко дню голосования обязаны оповещать население о времени, дате и месте проведения выборов», - сказал Березкин.

Он пояснил, что мобильное приложение устанавливается на личные гаджеты членов территориальных избиркомов, нововведение позволит им вести адресное информирование избирателей. Для этого в приложении указаны адреса, по которым необходимо разнести приглашения на выборы. Кроме того, приложение подскажет, где живут избиратели с ограниченными возможностями, для которых нужно организовать надомное голосование.

«Для избирательной комиссии региона приложение позволяет учитывать график, рабочее время (членов ТИКов – ред.), которое мы оплачиваем, потому что финансирование осуществляется в том числе из резервного фонда губернатора. Нам важно, чтобы деньги не уходили в неизвестном направлении, а доставлялись конкретному человеку за конкретно отработанное им время», - подчеркнул глава Мособлизбиркома.

Запустить мобильное приложение во всех муниципалитетах Московской области планируется к Единому дню голосования, который в этом году пройдет 8 сентября.