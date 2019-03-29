РИАМО - 29 мар. В столице продолжается заявочная кампания первого ежегодного конкурса среди предпринимателей «Прорыв года», за три с половиной недели организаторы получили уже больше 12 тысяч заявок на участие, больше всего заявок подали в номинациях для молодых предпринимателей и социально ответственного бизнеса, сообщила заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

«От успехов наших предпринимателей и благоприятной бизнес-среды во многом зависит благополучие всего города. Москва стимулирует развитие сектора МСП льготами и субсидиями, помогает в привлечении кредитов, организует бесплатные обучающие программы. А премия «Прорыв года» позволит рассказать о достижениях малого и среднего бизнеса», – сказала Сергунина.

Лауреатов конкурса объявят в конце мая. Награды вручат в девяти номинациях: «Экспортер года», «Мама – успешный предприниматель года», «Гран-при года», «Молодой предприниматель года», «Социально ответственный бизнес года» и других. Провести конкурс предложили сами представители бизнес-сообщества, а мэр Москвы Сергей Собянин эту идею поддержал.

Заявки на соискание первой городской предпринимательской премии «Прорыв года» принимаются с 4 марта до середины апреля на официальном сайте pg.mbm.ru. Там же размещена более подробная информация.

Принять участие в конкурсе могут все зарегистрированные в столице предприниматели. Победителей определят в несколько этапов: по объективным (экономическим) показателям, голосованием на портале «Активный гражданин» (пройдет с 29 апреля по 14 мая) и голосованием членов экспертного совета премии.