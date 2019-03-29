РИАМО – 29 мар. В Москве отметят Международный день птиц на 12 природных площадках города с 1 по 6 апреля, для гостей и жителей столицы подготовили тематические лекции, мастер-классы, викторины и квесты, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Специалисты «Мосприроды» подготовили для посетителей лесопарков лекции, мастер-классы, викторины и квесты, посвященные пернатым. Они пройдут на 12 площадках. Вход на все мероприятия бесплатный, на некоторые из них потребуется регистрация», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что познавательная экскурсия по Бирюлевскому дендропарку (улица Липецкая, владение 5а) начнется 1 апреля в 15:00. Гости смогут прогуляться по природной территории в сопровождении орнитолога, понаблюдать за птицами, послушать их пение, узнать об изменениях, происходящих с ними весной. Затем в лекционном зале дендропарка состоится игра-викторина. Участникам предстоит угадать виды птиц по описанию и издаваемым ими звукам. Запись на экскурсию по телефону: +7 (495) 326-46-74.

Кроме того, природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» (улица Кузьминская, дом 10, строение 1) 1 апреля в 14:00 приглашает посетить лекцию о горлице обыкновенной, получившей звание «Птица года — 2019». Этой птице также будет посвящена выставка, которая откроется в экоцентре. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе по сборке скворечников, чтобы научиться декорировать домики для птиц в технике декупажа и смогут развесить их в парке. Требуется запись по телефону: +7 (495) 377-35-93.

«Квест «Прилетайте, птицы!» устраивает природно-исторический парк «Останкино» в долине реки Яузы. Детей и взрослых ждут 4 апреля в 15:00 у ротонды (улица Менжинского, дом 40). Участникам командной игры предстоит ориентироваться по карте, а также решать ребусы и загадки на экологические темы. Посетителям парка рекомендуют одеться в удобную спортивную одежду и выбрать для прогулки непромокаемую обувь. Записаться на квест можно по телефону: +7 (499) 477-11-97», - добавляется в материале.

В природно-историческом парке «Измайлово» (поселок Измайловская Пасека, дом 1) праздник начнется 6 апреля в 12:00. Перед эколого-просветительским центром «Царская пасека» будет работать сразу несколько площадок.

Гостям праздника в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» (5-й Войковский проезд, дом 2а) выдадут бинокли. Они понадобятся для участия в викторине «Четыре глаза», которая начнется 6 апреля в 12:00 (сбор на детской площадке у входа в парк). Запись по телефону: +7 (499) 557-03-48.

«А в природно-историческом парке «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2) 6 апреля в 11:00 начнется мастер-класс по изготовлению скворечников и кормушек. Для посетителей организуют полевую кухню, где будут угощать кашей и горячим чаем. Все желающие смогут сфотографироваться с вороном, черным коршуном и соколом-сапсаном — их привезут из соколиного центра ФГБУ «ВНИИ Экология». Регистрация не требуется», - уточняется на сайте.

Мероприятия к Международному дню птиц также пройдут в парках «Долина реки Сетунь», «Сказка», «Терлецкий», экоцентрах «Битцевский лес», «Конный двор», «Воробьевы горы». Подробную программу можно найти на сайте «Мосприроды».

К Международному дню птиц «Мосприрода» также объявила конкурс «Птичий дом».Горожанам предлагают построить жилища для перелетных птиц, которые возвращаются в столицу. На конкурс принимаются искусственные гнездовья, сделанные самостоятельно: скворечники, синичники, совятники, стрижатники, домики для горихвосток, пищух и других пернатых. Их нужно принести до 1 апреля по одному из 17 адресов. От каждого участника принимается только одна работа.

Международный день птиц — экологический праздник, который отмечается ежегодно 1 апреля.