РИАМО - 29 мар. Избирательная комиссия Московской области изменит подход к формированию территориальных избиркомов, в первую очередь назначая членами ТИКов общественников, сообщил РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Не меняется порядок назначения, меняется лишь подход - при принятии решения о назначении членов территориальных комиссий мы будем все-таки отдавать предпочтение людям, представляющим общественные организации, а не органы исполнительной власти муниципалитетов или региона. Все-таки выборы - вопрос, касающийся всех избирателей и жителей, поэтому для нас важно представительство общественности», - сказал Березкин.

Накануне на заседании Мособлизбиркома члены комиссии проголосовали против назначения членом ТИКа первого заместителя главы администрации городского округа Истра.

«По Истре никаких личных претензий нет, просто предложение (кандидатура в члены ТИКа- ред.) поступило только от администрации. Мы хотим еще раз запустить этот процесс. Кандидатура, которая была представлена, мы ее оставим, я проведу переговоры с общественниками, чтобы они свои предложения из Истры все-таки нам дали. Будет несправедливо, если мы будем всех замещать сотрудниками из администраций», - подчеркнул Березкин.