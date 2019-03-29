РИАМО – 29 мар. По данным Международной организации труда Москва занимает лидирующую позицию среди российских регионов с самым низким уровнем безработицы, на бирже труда зарегистрированы 30,2 тысячи москвичей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве самый низкий уровень безработицы среди российских регионов по данным Международной организации труда. В городе зафиксировано 1,2% безработных. Об этом шла речь на заседании президиума правительства Москвы», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что сегодня на столичной бирже труда зарегистрированы 30,2 тысячи человек, тогда как в банке городского центра занятости представлено более 125 тысяч вакансий.

«С начала 2018 года службы занятости начали переезжать в центры госуслуг. Этот процесс будет завершен до конца лета. В офисах «Мои документы» жителям помогают составить резюме, найти вакансию в базе данных, оформить статус безработного и положенные социальные выплаты. Услуги центров занятости населения можно получить по будням с 08:00 до 20:00», - добавляется в материале.

Планируется открыть пять флагманских офисов «Моя работа». В четырех из них посетителям будут предоставлять расширенный перечень услуг. Соискатели смогут принять участие в тренингах, проконсультироваться с психологом и юристом, пообщаться с карьерным консультантом и пройти профориентационное тестирование, а также получить направление на переобучение. Кроме того, появится специализированный офис для людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров, молодежи старше 14 лет и женщин с маленькими детьми.