РИАМО - 29 мар. Чтобы избежать недостатка витаминов после долгой зимы, весной следует употреблять как можно больше свежих овощей и ягод, травяные чаи, а также богатые омега-3 продукты: жирную рыбу, яйца и орехи, сообщила РИАМО консультант по питанию, фитнес-диетолог, коуч по здоровью Нью-Йоркского института питания Institute for Integrative Nutrition Диляра Бареева.

«Из-за долгой зимы и отсутствия солнца каждому из нас необходимо принимать витамин D3 вне зависимости от питания в дозировке минимум UI 1000. Нужно включить в рацион максимальное количество свежих овощей разных цветов, можно замороженных. Чем разнообразнее цветовая гамма, тем больше витаминов и минералов получит организм», - сказала Бареева.

Диетолог порекомендовала воздержаться от продуктов, содержащих простые углеводы, так как они могут привести к упадку сил, плохому настроению и депрессии. Например, не стоит добавлять в рацион продукты из пшеничной муки первого и второго сорта, с белым сахаром, глюкозным и глюкозно-фруктозным сиропом, сахарозаменителями, фруктозой, картофельным и кукурузным крахмалом.

Бареева добавила, что также стоит отказаться от продуктов с дрожжами в составе, а хлеб использовать на закваске.

«Налегайте на ягоды, можно так же замороженные, так как в них сохраняются все витамины, а вот выброса инсулина не будет, так как у большинства ягод низкий гликемический индекс. Пейте различные травяные чаи и добавляйте в них свежий лимон, например, мятный чай с лимоном и медом или имбирный чай с лимоном», - отметила специалист по питанию.

По ее словам, необходимо употреблять достаточное количество омега-3 жирных кислот, которые содержатся в семге, лососе, скумбрии, сельди, треске, печени трески и в икре, а также в яйцах, орехах, авокадо и оливковом масле.

«Попробуйте проращивать крупы и бобовые: зеленая гречка, чечевица, овес. При проращивании они «оживают», активизируются, и в них возрастает количество витаминов и минералов. И, конечно, больше двигайтесь! Чем более мы активны, тем больше мы успеваем и лучше себя чувствуем», - заключила Бареева.