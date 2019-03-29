РИАМО – 29 мар. В Москве в апреле запускают новую программу «Московская музейная неделя», теперь гости и жители столицы смогут посетить бесплатно музеи и выставочные залы каждую третью неделю месяца, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Музеи и выставочные залы, подведомственные столичному департаменту культуры, будут работать бесплатно каждую третью неделю месяца. В течение семи дней у одного музея будет один со свободным входом. К примеру, в пятницу без платного билета можно будет попасть в четыре городских музея, а в воскресенье — в 21», - говорится в сообщении.

Сейчас бесплатно посетить музеи и выставочные залы можно в каждое третье воскресенье месяца. Однако это не совсем удобно тем, кто не успевает за один день побывать на нескольких площадках. Поэтому формат акции решили изменить.

«Акция «Московская музейная неделя» стартует в апреле этого года. В ней примет участие более 40 учреждений. Это Музей Москвы, Дарвиновский музей, Московский музей современного искусства, Музей космонавтики и другие. Первая такая неделя пройдет с 15 по 21 апреля. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно ходить на самые интересные и познавательные выставки в городе», — отметил министр правительства Москвы, глава департамента культуры Александр Кибовский.

Чтобы посетить экспозицию или выставку, не требуются предварительная запись или какие-либо документы. Нужно только получить бесплатный билет в кассе. Музеи и выставочные залы будут работать по обычному графику.

Расписание «Московской музейной недели» не планируется менять в течение года. Следить за афишей можно на сайте агентства «Мосгортур».

«Каждое третье воскресенье месяца, когда не нужно оплачивать билет, музеи посещали в среднем 85 тысяч человек, а всего за 2018 год — более миллиона. Акция оказалась очень популярной, однако часто потоки людей создавали очереди на вход и мешали просмотру экспозиции. Кроме того, за один день трудно попасть сразу на несколько культурных площадок. Запуск нового проекта позволит перераспределить потоки гостей. Горожанам будет удобнее планировать свой культурный досуг», — добавил генеральный директор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников.

Москвичи и гости столицы смогут посетить более 80 площадок культурных учреждений.